MasterChef: Αυτή την Κυριακή η πρεμιέρα του 10ου κύκλου – Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Το MasterChef γιορτάζει τη δέκατη επέτειό του με μια εντυπωσιακή πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, υποσχόμενο ριζικές αλλαγές. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επιστρέφουν στις θέσεις τους για έναν επετειακό κύκλο όπου τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο για τους επίδοξους μάγειρες.

Αυτή την Κυριακή η πρεμιέρα του 10ου κύκλου

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνιακαι έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη πουαντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς ξεκινά και υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη!

Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελείμια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Δείτε παρακάτω το νέο trailer: