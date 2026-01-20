Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκάλυψε τη μάχη του με τις εξαρτήσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, λόγω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του και την μήνυση που του έκανε ο τραγουδιστής, Stef. Γενικότερα, ο τραγουδιστής από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του κατάφερε να αποκτήσει πολλούς θαυμαστές, ενώ ανά διαστήματα έχει μιλήσει και για πιο προσωπικά θέματά του εκτός από τα επαγγελματικά.

Πολλοί διάσημοι κύριοι και κυρίες της ελληνικής και ξένης showbiz έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες τους με τις εξαρτήσεις, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου το 2002 είχε παραχωρήσει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο People, μέσω της οποίας είχε μιλήσει για τα δύο πολύ δύσκολα χρόνια της ζωής του.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκμυστηρευτεί ότι αναγκάστηκε να μείνει εκτός του χώρου της μουσικής για 2 περίπου χρόνια, καθώς περνούσε την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Μάλιστα, παράλληλα εξομολογήθηκε πως ένοιωθε ιδιαίτερα μοναχικά καθώς είχαν απομακρυνθεί από δίπλα του φίλοι και συνεργάτες του, ωστόσο τελικά κατάφερε να πατήσει εκ νέου στα πόδια του και να χτίσει την καριέρα που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. Βήμα βήμα μπόρεσε να αφήσει πίσω του αυτή την τόσο “σκοτεινή” περίοδο της ζωής του και να αφοσιωθεί στα επαγγελματικά του.

Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει στην συνέντευξή του: “Έμεινα εκτός για περίπου δύο χρόνια. Τα πράγματα ήταν περίεργα τόσο μέσα μου, όσο και στα επαγγελματικά μου. Δεν έφταιγε το ρεπερτόριό μου, ούτε είχα πάθει κρίση αποδοχής από το κοινό. Αυτή ήταν η δυσκολότερη περίοδος των εξαρτήσεων”.



Ενώ στην συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσθέσει με ειλικρίνεια: “Εκείνη την περίοδο, όλοι οι φίλοι και συνεργάτες πήγαν λίγο παραπέρα, ένιωσα κάπως εγκαταλελειμμένος και προσευχήθηκα να ξαναέχω αυτό που είχα. Φοβήθηκα για μένα, για το αν καταφέρω να ισορροπήσω τα θέματα της προσωπικής μου ζωής, παραμένοντας σε αυτή τη δουλειά”.