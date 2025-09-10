Ολυμπία Χοψονίδου: Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στον αγώνα με την Λιθουανία – Η ανάρτησή της

Μια ιστορική στιγμή έζησε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ το βράδυ της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, καθώς επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και εξασφάλισε μια πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, σε αυτή τη μεγάλη στιγμή, βρέθηκε και η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια παρακολούθησε τον αγώνα και, αμέσως μετά το τέλος του, δεν δίστασε να μοιραστεί τη χαρά και την υπερηφάνεια της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Οι τρυφερές ευχές της συζύγου του, Ολυμπίας Χοψονίδου (pic)

Σε μια ανάρτηση στα instastories, δημοσίευσε μια φωτογραφία του συζύγου της, δείχνοντας τη στήριξή της και την αγάπη της για την επιτυχία του.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια, με μια κοινή πορεία που ξεκίνησε το 2007. Παντρεύτηκαν το 2009 με πολιτικό γάμο και το 2011 με θρησκευτικό, ενώ έχουν αποκτήσει έξι παιδιά, δημιουργώντας μια μεγάλη και όμορφη οικογένεια.

Η Εθνική μας ομάδα συνεχίζει την πορεία της, με επόμενο αντίπαλο την Τουρκία την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την ανάρτηση της Ολυμπίας Χοψονίδου: