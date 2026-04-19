Δανδουλάκη: “Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα – Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω”

Συνέντευξη στην ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε την Κυριακή 19 Απριλίου η Κάτια Δανδουλάκη, μιλώντας για την πορεία της στην υποκριτική και την προσωπική της ζωή.

«Το μεγάλο τίμημα να κάνεις αυτό που θέλεις, με αυτήν τη βουλιμία που είχα να κάνω τα πάντα, είναι ότι λιγάκι καταπόνησα τον εαυτό μου γιατί είμαι και υπερβολική στον τρόπο που ετοιμάζομαι. Δεν κάνω κάτι εύκολα, ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση, πολλή ησυχία», σημείωσε η κ. Δανδουλάκη.

«Λίγο υπερέβαλα και τώρα έχει έρθει μία περίοδος στη ζωή μου που αποφάσισα να το ‘νταντέψω’ λίγο, περισσότερη ξεκούραση και περισσότερα όχι παρά ναι για να μπορώ να ζω πιο ανθρώπινα. Πρέπει να σεβαστώ το κορμί μου που θέλει ηρεμία» συμπλήρωσε.

Όπως λέει η ίδια:

«Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. (…) Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά».

«Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία», συμπληρώνει.

Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αρχιμάστορας Σόλνες» στο θέατρο Τέχνης.