Όλγα Βλαχοπούλου: Συγκινεί για τη μάχη της με τον καρκίνο – «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου»

Η γνωστή στιχουργός Όλγα Βλαχοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μοιράστηκε τη δύσκολη εμπειρία της με τον καρκίνο. Η ίδια περιέγραψε με ειλικρίνεια τη στιγμή της διάγνωσης και παραδέχτηκε πως ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Αναλυτικότερα, η δημιουργός μεγάλων επιτυχιών για κορυφαίους καλλιτέχνες μίλησε για τη μάχη που έδωσε και τη δύναμη που χρειάστηκε για να προχωρήσει.

Όλα όσα είπε η Όλγα Βλαχοπούλου

«Πριν 1,5 χρόνο ανακάλυψα ότι έχω καρκίνο του μαστού. Με τη βοήθεια των γιατρών, και του Θεού κατάφερα και το ξεπέρασα. Κατά τη διάρκεια των ακτινοθεραπειών που έκανα έχω γράψει ένα τραγούδι. Έκανα ογκεκτομή και ακτινοθεραπείες. Ήταν δυο εστίες που αφαιρέθηκαν στο χειρουργείο. Είμαι υπέρ στο να μιλάνε οι γυναίκες γι’ αυτά ανοιχτά, να αφορίζουμε τις λέξεις.

Η λέξη καρκίνος δεν είναι κάτι που πρέπει να μας στοιχειώνει. Συγκινούμαι τώρα γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος αλλά με τη βοήθεια των φίλων, της οικογένειας και του Θεού, ήρθε όλο αυτό σαν ένα χάδι. Κατά τη διάρκεια των θεραπειών μου είχε γράψει το “Κάνεις πως δε με ακούς” στον Νίκο Βέρτη… Μέσα από αυτό το τραγούδι κατέγραψα κάποια συναισθήματα που είχα εκείνο το διάστημα», εξομολογήθηκε η Όλγα Βλαχοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου γιατί αντιμετώπιζα το άγνωστο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου. Δεν υπήρχε κληρονομικότητα. Το ανακάλυψα σε προληπτικό έλεγχο…Μετά προσπάθησα να συγκροτήσω τις δυνάμεις μου και είπα, πως ό,τι και αν είναι, πρέπει να το παλέψω».

«Το τραγούδι που έγραψα εκείνη την περίοδο ήταν μια φωνή προς τον εαυτό μου. Ο Νίκος Βέρτης φυσικά και ξέρει την ιστορία του τραγουδιού και όλη την κατάσταση, την έζησε μαζί μου», συμπλήρωσε η Όλγα Βλαχοπούλου.