Ο Nick Carter, μέλος των Backstreet Boys, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) σε μια γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι η μόλυνση που υπέστη οδήγησε τελικά σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο τραγουδιστής αρνείται τις κατηγορίες μέσω των νομικών του εκπροσώπων.

Σύμφωνα με την αγωγή που δημοσίευσε το περιοδικό #People, η Laura Penly ισχυρίζεται ότι ο Nick Carter την κακοποίησε σεξουαλικά γύρω στο 2004, όταν εκείνη ήταν περίπου 19 ετών. Όπως αναφέρει, οι δύο τους διατηρούσαν σεξουαλικές σχέσεις από τον Δεκέμβριο του 2004 έως τον Φεβρουάριο του 2005, πραγματοποιώντας συναντήσεις για αρκετές εβδομάδες στο Λος Άντζελες.

Η Laura Penly υποστηρίζει ότι υπήρξαν τουλάχιστον τρεις συναινετικές συνευρέσεις, ωστόσο η κατάσταση φέρεται να άλλαξε όταν, σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση στο διαμέρισμα του Nick Carter στο Χόλιγουντ.

«Πρόκειται για άλλη μία περίπτωση από το ίδιο “σενάριο”, από μια ομάδα συνωμοτών και των δικηγόρων τους, που συνεχίζουν να καταχρώνται το νομικό σύστημα με σκοπό να καταστρέψουν τον Νick Karter. Περιμένουν δεκαετίες μέχρι να γιορτάζει ένα επαγγελματικό του ορόσημο και μετά, κρυμμένοι πίσω από την ασυλία της δικαστικής διαδικασίας, διατυπώνουν εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς, για να του προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή ζημιά – σε εκείνον και στην οικογένειά του», υποστηρίζουν μεταξύ άλλων οι δικηγόροι του τραγουδιστή.

