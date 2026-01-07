Ο Μπράντλεϊ Κούπερ βάζει τέλος στις φήμες περί αισθητικής επέμβασης – «Αυτό είναι τρελό»

Τέλος στις φήμες που λένε ότι έχει κάνει αισθητική επέμβαση έβαλε ο Μπράντλεϊ Κούπερ.

Στο podcast SmartLess βρέθηκε καλεσμένος ο 51χρονος ηθοποιός και είχε μια εφ’ όλης ύλης συζήτηση με τους παρουσιαστές Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέιζ και Γουίλ Άρνετ.

Ο Άρνετ κάποια στιγμή θυμήθηκε μία περίσταση κατά την οποία του είχε ζητηθεί να πει ένα πράγμα για τον Κούπερ που ο κόσμος δεν γνωρίζει.

«Είπα: “Λοιπόν, υπάρχουν πολλά”», είπε ο Άρνετ. «Και μετά σκεφτόμουν να πω, επειδή διαβάζουμε συνέχεια ότι όλοι πιστεύουν πως ο Μπράντλεϊ έχει κάνει πλαστική. Όλοι το λένε αυτό. Και εγώ είμαι σε φάση: “Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν έχει κάνει”», πρόσθεσε Ο συμπαρουσιαστής του, Τζέισον Μπέιτμαν, με τη σειρά του ανέφερε: «Ότι δεν έχει κάνει». Και ο Άρνετ επέμεινε: «Ναι. Φυσικά δεν έχει κάνει».

«Ναι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έρχεται κόσμος και μου μιλά», είπε ο Κούπερ, εξηγώντας: «Μου λένε: “Α, δείχνεις καλά! Ναι, ναι, αλλά είναι τρελό-”», τόνισε τότε ο Μπράντλεϊ Κούπερ, διαψεύδοντας τις φήμες που τον ήθελαν να έχει «πειράξει» το πρόσωπό του.

Τέλος, ο Γουίλ Άρνετ κλείνοντας τη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, σημείωσε: «Αλλά με έκανε να σκεφτώ… Με εκνεύρισε γιατί το λένε συνέχεια και είναι και αστείο. Όλοι νομίζουν ότι ξέρουν. Διαβάζεις αυτές τις βλακείες».

Οι φήμες ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ είχε κάνει αισθητική επέμβαση κυκλοφόρησαν μετά από μια σειρά από εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει ο ηθοποιός τους τελευταίους μήνες. Οι εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει δεν είχαν περάσει απαρατήρητες, με πολλούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι ο Κούπερ εμφανιζόταν διαφορετικός.

«Ο Μπράντλεϊ Κούπερ τα έκανε μαντάρα με το πρόσωπό του. Απλώς αποδεικνύει ότι μπορείς να αναδειχθείς “ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο” και παρ’ όλα αυτά να πέσεις θύμα πλύσης εγκεφάλου και να κάνεις πλαστική», είχε γράψει κάποιος στο X.

«Αυτό είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, το νέο πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ. Του έκοψαν το κόκαλο στο πιγούνι;», ήταν ένα ακόμα σχόλιο. «Ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι σχεδόν αγνώριστος. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει με τις επεμβάσεις στο πρόσωπο. Δεν βοηθάνε», είχε σχολιάσει κάποιος άλλος.