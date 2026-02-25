Ο Μάρτιν Σορτ ακυρώνει shows μετά την τραγική απώλεια της κόρης του

Αναβλήθηκαν οι κοινές κωμικές παραστάσεις των ηθοποιών Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών.

Στο Μιλγουόκι και τη Μινεάπολη θα εμφανίζονταν αυτό το Σαββατοκύριακο οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς Only Murders in the Building, μέσα στο πλαίσιο της περιοδείας τους με τίτλο The Best of Steve Martin and Martin Short.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακοίνωσε το Pabst Theater Group ότι αναβάλλεται «λόγω απρόβλεπτων συνθηκών» η παράσταση 27ης Φεβρουαρίου, τονίζοντας ότι θα ισχύσουν τα εισιτήρια για νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί. Επίσης αναβλήθηκε και η εμφάνιση τους στις 10 Οκτωβρίου στο The Fabulous Fox Theater στο Σεντ Λούις. Οι υπόλοιπες προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας για Μάρτιο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί ως ακυρωμένες ή μεταφερθείσες.

Martin Short postpones comedy show after daughter Katherine’s tragic death at 42 https://t.co/pVIjTrSONW pic.twitter.com/e3lWTlVMBf— Page Six (@PageSix) February 25, 2026

Ο θάνατος της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ που αποδίδεται σε αυτοκτονία, επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια με ανακοίνωση την Τρίτη, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».