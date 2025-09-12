Ο Λίαμ Χέμσγουορθ αρραβωνιάστηκε – Η ανακοίνωση της Γκαμπριέλα Μπρουκς στο Instagram

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έκαναν ο διάσημος ηθοποιός Λίαμ Χέμσγουορθ και η σύντροφός του, Γκαμπριέλα Μπρουκς. Το μοντέλο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (12/9) τον αρραβώνα τους με μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό.

Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε η Γκαμπριέλα Μπρουκς δείχνει το ζευγάρι σε μια τρυφερή στιγμή, με το χέρι της να βρίσκεται στο στήθος του 35χρονου ηθοποιού και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι να λάμπει στο αριστερό της χέρι.

Ακολούθησαν μια ειδυλλιακή φωτογραφία με θέα τη θάλασσα και μια κοντινή λήψη του μονόπετρου, που αποτελούν το αδιάψευστο ντοκουμέντο της χαρμόσυνης είδησης.

Το ζευγάρι είναι μαζί για αρκετά χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, όταν εντοπίστηκαν να γευματίζουν με τους γονείς του ηθοποιού στην Αυστραλία, ενώ την έκαναν επίσημη στο Instagram τον Ιούνιο του 2021.

Ο δεύτερος γάμος για τον Λίαμ Χέμσγουορθ

Αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για τον Λίαμ Χέμσγουορθ. Ο ηθοποιός του “Hunger Games” είχε παντρευτεί τη Μάιλι Σάιρους τον Δεκέμβριο του 2018, μετά από μια on-off σχέση που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία. Ωστόσο, ο γάμος τους έληξε μόλις επτά μήνες αργότερα.

Ο επίσημος αρραβώνας του με την Γκαμπριέλα Μπρουκς επιβεβαιώνει τις φήμες που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν το μοντέλο εθεάθη με το μονόπετρο στην Ίμπιζα.