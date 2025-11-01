Ο Έντ Σίραν ντύθηκε Pennywise για το Χάλογουιν
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την προετοιμασία για να μεταμορφωθεί
Ο Εντ Σίραν, για το φετινό Χάλογουιν αποφάσισε να μεταμφιεστεί σε Pennywise και μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media.
Φορώντας στολή κλόουν και κάνοντας αντίστοιχο μακιγιάζ, ο διάσημος τραγουδιστής υιοθέτησε την εικόνα του χαρακτήρα από την ταινία «It».
Αφού προσέγγισε την τρομακτική όψη του Pennywise πόζαρε με ένα κόκκινο μπαλόνι στο χέρι. Ο Σίραν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όχι μόνο φωτογραφίες με τη μεταμφίεσή του, αλλά και βίντεο από την προετοιμασία που έκανε για να μεταμορφωθεί.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις