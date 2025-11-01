Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Ο Έντ Σίραν ντύθηκε Pennywise για το Χάλογουιν

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την προετοιμασία για να μεταμορφωθεί

Πηγή: Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο Εντ Σίραν, για το φετινό Χάλογουιν αποφάσισε να μεταμφιεστεί σε Pennywise και μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media.

Φορώντας στολή κλόουν και κάνοντας αντίστοιχο μακιγιάζ, ο διάσημος τραγουδιστής υιοθέτησε την εικόνα του χαρακτήρα από την ταινία «It».

Αφού προσέγγισε την τρομακτική όψη του Pennywise πόζαρε με ένα κόκκινο μπαλόνι στο χέρι. Ο Σίραν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όχι μόνο φωτογραφίες με τη μεταμφίεσή του, αλλά και βίντεο από την προετοιμασία που έκανε για να μεταμορφωθεί.

