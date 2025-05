Η δίκη του διάσημου ράπερ και παραγωγού Sean “Diddy” Combs συνεχίζεται με έναν καταιγισμό αποκαλύψεων που συγκλονίζουν συθέμελα τη μουσική βιομηχανία και όχι μόνο. Οι κατηγορίες τον που βαραίνουν είναι βαρύτατες και περιλαμβάνουν κακοποίηση, σεξουαλική διακίνηση, εκβιασμό, χρήση ναρκωτικών, ακόμη και απειλές για σωματική βία, σκιαγραφώντας ένα σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τη λαμπερή του εικόνα.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές καταθέσεις ήταν αυτή της Ρετζίνας Βεντούρα, μητέρας της τραγουδίστριας Cassie, πρώην συντρόφου του Diddy. Εκείνη, κατέθεσε ότι το 2011 ο Diddy την εκβίασε, ζητώντας της το ποσό των 20.000 δολαρίων. Η απειλή; Η διαρροή δύο sex tapes της κόρης της, Cassie, επειδή διατηρούσε σχέση με τον ράπερ Kid Cudi.

Η μητέρα της Cassie περιέγραψε ότι ένιωσε «σωματικά άρρωστη» όταν διάβασε το email της κόρης της που αποκάλυπτε τις απειλές του Combs. Αναγκάστηκε να υποθηκεύσει το σπίτι της για να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, το οποίο, παραδόξως, της επιστράφηκε αργότερα χωρίς καμία εξήγηση.

Οι ένορκοι αντίκρισαν επίσης σοκαριστικές φωτογραφίες με μώλωπες στο σώμα της Cassie, τραβηγμένες από τη μητέρα της την περίοδο των Χριστουγέννων του 2011, εντείνοντας την εικόνα κακοποίησης. Η κατάθεση της Ρετζίνας Βεντούρα διήρκεσε λιγότερο από μισή ώρα, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του Diddy αρνήθηκε να την εξετάσει, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως.

