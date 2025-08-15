Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες – “Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω” (βίντεο)

Το τάμα του μουσικού μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες – “Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Συγκίνηση σκόρπισε στους θαυμαστές του ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος τέσσερις μήνες μετά το σοκαριστικό ατύχημα με την κροτίδα, παίζει ξανά κλαρίνο.

Το πρωί της Παρασκευής 15/8, ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο παίζει κλαρίνο και αφιερώνει το κομμάτι στη χάρη της Παναγίας.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», είπε εμφανώς συγκινημένος ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.

Δείτε την ανάρτησή του:

LIFESTYLE

