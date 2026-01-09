Ντέιβιντ Μπόουι: Το παιδικό του σπίτι ανακαινίζεται και ανοίγει το 2027

Στις 6 Ιουλίου 1972, η τηλεοπτική παρουσία του Ντέιβιντ Μπόουι στο Top of the Pops με το τραγούδι «Starman» σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερα από πενήντα χρόνια αργότερα, στα τέλη του 2027, οι θαυμαστές του θα μπορούν για πρώτη φορά να επισκεφθούν τον τόπο όπου μπήκαν τα θεμέλια της καλλιτεχνικής του πορείας: το πατρικό του σπίτι.

Το διώροφο ακίνητο βρίσκεται στο Plaistow Grove 4, στο Μπρόμλεϊ του νότιου Λονδίνου, και αποτέλεσε την κατοικία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1955 έως το 1968. Την απόκτηση του σπιτιού και τα σχέδια αποκατάστασής του γνωστοποίησε ο οργανισμός Heritage of London Trust, με ανακοίνωση που έγινε στις 8 Ιανουαρίου, ημέρα των 79ων γενεθλίων του καλλιτέχνη, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατό του.

Η αποκατάσταση φιλοδοξεί να επαναφέρει το οίκημα στην εικόνα που είχε τη δεκαετία του ’60, όταν ο νεαρός τότε Ντέιβιντ Τζόουνς αναζητούσε και διαμόρφωνε το προσωπικό του ύφος. Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία των επισκεπτών θα έχει το μικρό εφηβικό του δωμάτιο, μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων, που αναμένεται να λειτουργήσει ως ζωντανό παράθυρο στα πρώτα του δημιουργικά χρόνια.

«Περνούσα τόσο χρόνο στο δωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά όλος μου ο κόσμος. Είχα τα βιβλία μου, τη μουσική μου, το πικάπ μου», είχε δηλώσει ο θρυλικός τραγουδιστής το 1990 προσθέτοντας: «Για να βγω από τον δικό μου κόσμο στον δρόμο, έπρεπε να διασχίσω τη “νεκρή ζώνη” του σαλονιού».

Ο Τζέφρι Μαρς (Geoffrey Marsh) ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου και ήταν συν-επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria & Albert το 2013, χαρακτήρισε την εμπειρία της παραμονής του στον χώρο «συγκλονιστική».

«Στέκεσαι εκεί και αναρωτιέσαι: ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερα προνόμια, από μια τυπική οικογένεια που φοίτησε σε ένα δημόσιο σχολείο – τι ήταν αυτό που συνέβη μέσα σε αυτούς τους τοίχους και πυροδότησε αυτή την αστείρευτη φιλοδοξία για επιτυχία; Τι τον ώθησε να θέλει να γίνει σταρ και τον οδήγησε μέχρι την κορυφή;», επισήμανε ο Μαρς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη μεταξύ των οποίων αντίτυπα των βιβλίων Observer για τη μουσική και την αρχιτεκτονική όπου σε ένα από αυτά είχε σημειώσει τους βαθμούς των εξετάσεών του.

Το έργο ξεκινά με μία επιχορήγηση ύψους 500.000 λιρών από το Ίδρυμα Jones Day, ενώ μέσα στον Ιανουάριο θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια καλώντας τους θαυμαστές του Μπόουι να συνδράμουν οικονομικά στην ολοκλήρωσή του, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Ο στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός χώρου μνήμης για την εξαιρετική δημιουργικότητα του Ντέιβιντ», εξήγησε ο Μαρς.

«Η βιομηχανία της μουσικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαοτική για έναν έφηβο. Έτσι, μέρος του έργου είναι να δουλέψουμε με τους νέους και να τους δείξουμε τα κίνητρα που βοήθησαν τον Ντέιβιντ να πετύχει…πρόκειται για μια πλατφόρμα με το βλέμμα στο μέλλον», κατέληξε.