Νταμιάνο Ντάβιντ: Ο τραγουδιστής των Maneskin αρραβωνιάστηκε με την Ντοβ Κάμερον

Φαίνεται πως η σχέση του Νταμιάνο Ντάβιντ, του εκρηκτικού frontman των Maneskin, και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ντοβ Κάμερον πέρασε στο επόμενο επίπεδο, με το ζευγάρι να έχει αρραβωνιαστεί!

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το TMZ, οι φήμες ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να κάνει βόλτα στους δρόμους του Σίδνεϊ.

Το στοιχείο που πυροδότησε τις έντονες φήμες για επικείμενο γάμο ήταν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι με το μεγάλο διαμάντι που φορούσε η Ντοβ Κάμερον στο αριστερό της χέρι.

Οι φωτογραφίες από τη χαλαρή βόλτα των δύο καλλιτεχνών έγιναν αμέσως viral, επιβεβαιώνοντας, κατά τα φαινόμενα, τον αρραβώνα τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον γιόρτασαν πρόσφατα τη δεύτερη επέτειο της σχέσης τους, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτάς τους είναι βαθύς και δυνατός.

Η Ντοβ Κάμερον, μάλιστα, είχε δημοσιεύσει πρόσφατα μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την αφοσίωσή της στον τραγουδιστή των Maneskin.

Ο αρραβώνας τους επισφραγίζει έναν από τους πιο συζητημένους έρωτες των τελευταίων ετών στον χώρο του θεάματος.