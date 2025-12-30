Ντακότα Τζόνσον: Ξανά ερωτευμένη μετά τον χωρισμό της με τον Κρις Μάρτιν – Σε σχέση με 28χρονο τραγουδιστή

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως ανοίγει η Ντακότα Τζόνσον, η οποία εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με τον 28χρονο μουσικό Ρολ Μόντελ, περίπου επτά μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν.

Η 36χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε να απολαμβάνει ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των κεριών με τον Αμερικανό τραγουδοποιό —κατά κόσμον Τάκερ Πίλσμπερι— σε γνωστό εστιατόριο, παρουσία κοινών φίλων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το κλίμα ανάμεσά τους ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τους δύο καλλιτέχνες να δείχνουν πολύ άνετοι και να έρχονται αρκετά κοντά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φουντώνοντας τις φήμες για ένα νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ.

Dakota Johnson sparks romance rumors with younger musician seven months after Chris Martin split https://t.co/lkDU2EHTpO December 30, 2025

Ο Ρολ Μόντελ, ο οποίος κινείται στον χώρο της indie-pop, είχε γίνει ευρύτερα γνωστός για τη σχέση του με τη διάσημη influencer Έμα Τσάμπερλεϊν, η οποία έληξε το 2023. Μάλιστα, ο χωρισμός εκείνος αποτέλεσε την κύρια έμπνευση για το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο «Kansas Anymore».

Η εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον με τον νεαρό μουσικό έρχεται μετά το τέλος της οκταετούς σχέσης της με τον frontman των Coldplay.

Το ζευγάρι, που είχε αρραβωνιαστεί αλλά δεν έφτασε ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας, αποφάσισε να τραβήξει οριστικά χωριστούς δρόμους τον περασμένο Ιούνιο, με πηγές από το περιβάλλον της ηθοποιού να αναφέρουν πως πλέον η ίδια νιώθει έτοιμη και πιο ήρεμη να προχωρήσει μπροστά.