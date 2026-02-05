Η Νίνα Λοτσάρη και ο Χρήστος Λεμονίδης επέλεξαν μια από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές παραστάσεις της σεζόν για τη νέα τους κοσμική έξοδο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή και λαμπερή παρουσία της.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι επιδιώκει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση.

Η σχέση τους μετρά ήδη αρκετά χρόνια, καθώς είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2021. Αν και το πρώτο διάστημα της κοινής τους πορείας ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί με τις δημόσιες εμφανίσεις τους, πλέον δείχνουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή χωρίς να κρύβονται.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί, με τα τρυφερά τετ-α-τετ και τις αγκαλιές να επιβεβαιώνουν πως η ευτυχία τους παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, αποδεικνύοντας ότι έχουν βρει τις ισορροπίες τους ανάμεσα στην έκθεση που απαιτεί το επάγγελμα της Νίνας Λοτσάρη και τη διακριτικότητα που επιθυμεί ο γνωστός χρηματιστής.

Η βραδιά κύλησε με μουσική και κέφι, με το ζευγάρι να δείχνει πιο δεμένο από ποτέ, απολαμβάνοντας το φαντασμαγορικό πρόγραμμα της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου.

