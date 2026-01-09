Νίκος Βέρτης: Η σπάνια εμφάνιση με την σύντροφό του, Εμμανουέλα, στον Γιώργο Μαζωνάκη (vid)

Μια σπάνια και άκρως διακριτική δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Βέρτης, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Εμμανουέλα Κουκλινού. Το ζευγάρι επέλεξε να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου παρουσιάζει το πρόγραμμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που περιβάλλει τον δημοφιλή τραγουδιστή, οι δυο τους παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία της προσωπικής τους ζωής, κάνοντας ελάχιστες κοινές εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Νίκος Βέρτης: Η εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή – «Όσο περνάνε τα χρόνια θέλω να γίνω πατέρας»

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε αποκλειστικά στιγμιότυπα από την έξοδό τους, αναδεικνύοντας τη χημεία και τη χαλαρή διάθεση που επικρατούσε ανάμεσά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Νίκος Βέρτης και η Εμμανουέλα κράτησαν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας κάθε είδους υπερβολή ή έκθεση στα φώτα.

«Είναι πανέμορφη και γλυκύτατη κοπέλα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος, που δεν θέλει καθόλου να προβάλλεται η ιδιωτική του ζωή για αυτό μπήκαν πολύ διακριτικά στο μαγαζί. Κάθισε στο τραπέζι του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν κάθισαν δίπλα δίπλα. Ο Νίκος δεν θέλει να δίνει στόχο. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Η κοπέλα είναι από την Κρήτη», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: