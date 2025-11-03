Νίκος Ψαρράς για Γιώργο Κιμούλη: «Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαίωση – Θα προτιμούσα να μην πηγαίναμε στα δικαστήρια»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός Νίκος Ψαρράς, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός ήταν βασικός μάρτυρας στην υπόθεση αντιδικίας της Ζέτας Δούκα με τον Γιώργο Κιμούλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα προτιμούσα να μην πηγαίναμε στα δικαστήρια, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πηγαίνω αυτό το διάστημα και κάνω γυρίσματα στο Εφετείο. Είναι ωραίο να επισκέπτεσαι αυτά τα μέρη για γύρισμα. Το να έρθει η καθημερινότητα και να πρέπει να πηγαίνεις και να ξαναζείς και να ξαναλές όλες αυτές τις ιστορίες και να σε ρωτούν συνέχεια για 4 ώρες, να προσπαθούν να σε παγιδέψουν, να σε μπερδέψουν, δεν είναι ευχάριστα πράγματα», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαίωση, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχει μια έφεση από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλά ποινικά και από τις δύο μεριές και στη μέση είμαστε εγώ και η Δώρα Χρυσικού. Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά, θα μπορούσε αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Συνήθως, με μια ειλικρινή συγγνώμη λύνονται πολλά θέματα», συμπλήρωσε.

«Το θέμα είναι ποια μεριά θα ζητήσει αυτή τη συγγνώμη, γιατί εμείς λέμε να τη ζητήσει ο κύριος Κιμούλης, ο κύριος Κιμούλης λέει να ζητήσει η κυρία Δούκα κι εμείς. Γι’ αυτό και στα αστικά δικαστήρια υπάρχουν διαμεσολαβητές για να αποφευχθεί η δίκη. Είναι μια χρονοβόρα, δύσκολη κατάσταση, κοστίζει πολλά λεφτά. Από την άλλη, όμως, οι δικηγόροι σε ωθούν να πας σε δίκη», τόνισε.

«Με τον Γιώργο Κιμούλη όλο αυτό το διάστημα έχουμε βρεθεί μόνο στο δικαστήριο. Είναι δύσκολο γιατί ο Κιμούλης εμένα με έβγαλε στο θέατρο και είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Εδώ μιλάμε για ένα συμβάν, δε μιλάμε για το τι σχέση είχαμε ή για το τι πιστεύω γι’ αυτόν σαν ηθοποιό και ότι τον θαυμάζω. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη στιγμή κι εκεί πρέπει να πεις αυτά που είδες», σημείωσε.