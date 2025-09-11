Νίκος Μουτσινάς: Το μεγάλο comeback τον Ιανουάριο του 2026 (βίντεο)

Το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα στον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας αποκάλυψε το επαγγελματικό μέλλον του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος έχει απουσιάσει από τα τηλεοπτικά δρώμενα για αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο ηθοποιός και παρουσιαστής θα πρωταγωνιστήσει τον Ιανουάριο του 2026 στη θεατρική παράσταση Οικογένεια Άνταμς, που θα ανέβει στο θέατρο Βέμπο. Στην ίδια παράσταση θα συμμετάσχει και η Μαρία Σολωμού, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Θέμις Μαρσέλλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε ο Αλέξης Μίχας: «Επιστρέφει προσεχώς ο Νίκος Μουτσινάς. Θα ζήσουμε σκηνές τρόμου και γέλιου. Όχι τηλεοπτικά, αλλά θεατρικά, τον Ιανουάριο του 2026, στο θέατρο Βέμπο. Θα είναι στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς. Θα είναι και η Μαρία Σολωμού, ενώ η Θέμις Μαρσέλου έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Μαζί τους θα είναι ένας All Star θίασος».