Την επίσημη επιβεβαίωση για τις αλλαγές στην κριτική επιτροπή του J2US έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης, αποκαλύπτοντας πως η Δέσποινα Βανδή δεν θα συμμετέχει στον νέο κύκλο του σόου. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο παραγωγός και παρουσιαστής ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τη σύνθεση της επιτροπής, προαναγγέλλοντας μάλιστα σημαντικές εκπλήξεις.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Κοκλώνης, η απουσία της δημοφιλούς τραγουδίστριας οφείλεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κωλύματα στο πρόγραμμά της.

Λόγω των εμφανίσεών της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η Δέσποινα Βανδή θα έπρεπε να αποχωρεί από το live στις 23:00, γεγονός που καθιστά αδύνατη την παρουσία της μέχρι το τέλος της εκπομπής, η οποία ολοκληρώνεται τα ξημερώματα.

«Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. Οκτώ με έντεκα χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την απουσία της Βανδή, ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε πως οι υπόλοιποι κριτές παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει στο μέλλον σε αυτόν τον ρόλο την Άννα Βίσση ή τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Όσον αφορά το ζήτημα των αμοιβών, αποκάλυψε: «Συζήτησα με influencer και της προτείναμε κάτι πολύ καλό. Δηλαδή να παίρνει το επεισόδιο 3.000-4.000 ευρώ. Μου είπε “δεν μου φτάνουν ούτε για το ταξί”. Όταν για ένα ποστ παίρνει 10.000 ευρώ τι να της πεις; Θα είναι έκπληξη ποιος θα είναι στο backstage. Θα έχει πλάκα».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: