Την Νένα Χρονοπούλου φιλοξένησε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή της «Αλήθειες με την Ζήνα» στο Star, σε μια συνέντευξη όπου η ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.

Η Νένα Χρονοπούλου, η οποία έχει υιοθετήσει μια πιο εντυπωσιακή σιλουέτα, αποκάλυψε στην παρουσιάστρια τις μεθόδους και τη φιλοσοφία που ακολούθησε προκειμένου να χάσει τα περιττά κιλά.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη δική της προσωπική μάχη και τη στροφή προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τονίζοντας ότι η αλλαγή δεν ήταν μόνο σωματική, αλλά και ψυχολογική.

«Ο πλαστικός γιατρός βρήκε ότι έχω σπλαχνικό λίπος, είχα πάει σε ό,τι ειδικότητα θες. Έχω ταλαιπωρηθεί λίγο αλλά εξεπλάγην που πήγα στον πλαστικό και ανακάλυψα ότι έχω προβλήματα υγείας. Έχασα 36 κιλά, σταμάτησα να έχω λιγούρες, είχε ξανά ενέργεια. Είχα μεγάλο παράπονο γιατί τόσα χρόνια ήμουν μέσα στους γιατρούς», ανέφερε αρχικά η Νένα Χρονοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Πήγα έκανα και ένα lifting, γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Έκανα περίγραμμα και λαιμό. Δεν έχω καμία παραμόρφωση. Ο γιατρός μού είπε να μην ανησυχώ και ότι θα είμαι εγώ. Ο φόβος μου ήταν αν θα με αναγνωρίσει το παιδί μου. Δεν είχα κάνει ποτέ τίποτα πριν».

«Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Τι θα πω στην άλλη; Ότι είμαι 58 ετών και ατόφια; Αυτό που δεν μου άρεσε ήθελα να το αλλάξω. Μόνο την επέμβαση στο πρόσωπο έκανα. Πήρα και το χάπι για να χάσω κιλά. Είναι ρυθμισμένο το ζάχαρό μου. Τα φάρμακα τα δίνει μόνο εκείνος. Έκανα ό,τι μου είπε ο γιατρός. Τέλος για εμένα η ζάχαρη. Ακολουθώ ό,τι μου λέει εκείνος», είπε κλείνοντας.

