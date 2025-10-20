Νένα Χρονοπούλου: Έκανε λίφτινγκ και το ανακοίνωσε στο Facebook – Η ανάρτησή της (pic)

Χωρίς κανένα ίχνος κόμπλεξ και με απόλυτη ειλικρίνεια, η ηθοποιός και υπέρμαχος των δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία, Νένα Χρονοπούλου, ανακοίνωσε τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της.

Η Νένα Χρονοπούλου προχώρησε σε λίφτινγκ προσώπου και μοιράστηκε την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Νένα Χρονοπούλου: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό – «Πώς να πω αντίο σε ένα πλάσμα σαν εσένα;»

Η αποκάλυψη συνοδεύτηκε μάλιστα από μια φωτογραφία που δείχνει το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της επέμβασης, μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει πολλά σχόλια και θετικές αντιδράσεις.

«Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα! Πώς το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane face lift!!! Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν!!! Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας!!!», έγραψε η Νένα Χρονοπούλου στην ανάρτησή της.