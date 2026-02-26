Nemo: Eπέστρεψε σπασμένο το τρόπαιο της Eurovision – Τι απαντά η EBU

Έντονες αντιδράσεις στους φίλους της Eurovision προκάλεσε η απόφαση του Nemo να επιστρέψει το τρόπαιο που κατέκτησε το 2024, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση της European Broadcasting Union αναφορικά με το Ισραήλ.

Ο καλλιτέχνης υλοποίησε την πρόθεσή του, με το βραβείο να επιστρέφει στα γραφεία της EBU στη Γενεύη. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του ελβετικού μέσου blick.ch, το γυάλινο μικρόφωνο φέρεται να έφτασε σπασμένο και τυλιγμένο σε χαρτί υγείας, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον συζητήσεις.

Το συγκεκριμένο τρόπαιο, κατασκευασμένο από γυαλί, θεωρείται ιδιαίτερα εύθραυστο και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει υποστεί ζημιές, ακόμη και κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων. Υπενθυμίζεται ότι και τη βραδιά της νίκης του Nemo, στις 11 Μαΐου 2024, όταν χάρισε στην Ελβετία την τρίτη της πρωτιά στον διαγωνισμό, το βραβείο είχε σπάσει, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά στο χέρι. Το αρχικό τρόπαιο επισκευάστηκε τότε και του επεστράφη.

Το blick.ch απευθύνθηκε στην EBU ζητώντας φωτογραφικό υλικό και διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες περί σπασμένου τροπαίου. Στην απάντησή της, η Ένωση ανέφερε: «Λυπούμαστε που το Nemo επέστρεψε το τρόπαιο που το Nemo κέρδισε επάξια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ειλικρινείς απόψεις που εξέφρασε το Nemo εκείνη την εποχή και το Nemo θα παραμείνει πάντα ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision».

Παράλληλα, η EBU απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση του τροπαίου, επισημαίνοντας: «Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε».