Antigoni Buxton: Όταν χόρευε και τραγουδούσε το “My Number One” της Έλενας Παπαρίζου το 2005 (vid)

Η Antigoni Buxton, η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, επέλεξε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο για να τιμήσει το θρυλικό “My Number One“. Η νεαρή καλλιτέχνιδα ερμήνευσε ξανά το τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση, στο πλαίσιο της σειράς “A Little Bit More”.

Πιο συγκεκριμένα, το βίντεο της ερμηνείας της εμπλουτίστηκε με σπάνιο υλικό που τραβήχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2005. Σε αυτά τα πλάνα, η μικρή τότε Antigoni φαίνεται να χορεύει με ενθουσιασμό στον κήπο της γιαγιάς της στην Κύπρο.

Η ίδια η διοργάνωση σημειώνει πως η Antigoni ήταν μαγεμένη από τη μεγάλη νίκη της Έλενας Παπαρίζου εκείνη τη χρονιά.

«Το ακόλουθο βίντεο γυρίστηκε το 2005 στον κήπο της γιαγιάς της Αντιγόνης στην Κύπρο — τη χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τη Eurovision, και η μικρή Αντιγόνη ήταν ενθουσιασμένη», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο βίντεο.

Θυμίζουμε ότι η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι “JALLA”, μια κυκλοφορία της Minos EMI Universal που συνδυάζει σύγχρονους ποπ ήχους με έντονα έθνικ στοιχεία.

Η Αγγλοκύπρια καλλιτέχνιδα, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο βρετανικό reality “Love Island”, έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον των Eurofans, με το βίντεο κλιπ της να ξεπερνά ήδη τα 4 εκατομμύρια προβολές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 και η Κύπρος έχει κληρωθεί να διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού στις 14 Μαΐου και συγκεκριμένα στην 8η θέση.