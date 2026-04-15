Το τοπίο στις αποδόσεις των στοιχημάτων για τη Eurovision 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίζει, φέρνοντας ανακατατάξεις που συζητιούνται έντονα. Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», αν και ξεκίνησε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα μια κάμψη.

Η νέα κατάταξη των φαβορί

Ενώ ο Akylas βρισκόταν σταθερά στη 4η θέση των προβλέψεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλέον έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Η πτώση αυτή θεωρείται «επίπονη», καθώς οι ανταγωνιστές δείχνουν να κερδίζουν έδαφος όσο πλησιάζουν οι πρόβες.

Στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει ακλόνητη η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin», η οποία φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστραλία και η Ελλάδα, ενώ η δεκάδα κλείνει με το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ρουμανία, την Ουκρανία και την Ιταλία.

Η σειρά εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό

Ένας κρίσιμος παράγοντας που συζητείται από τους φαν του διαγωνισμού είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών.

Ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή αρκετά νωρίς, αφού θα εμφανιστεί στην 4η θέση της βραδιάς. Η θέση αυτή θεωρείται ότι είναι μια πρόκληση, καθώς το κοινό τείνει να θυμάται πιο εύκολα τα τραγούδια που ακούγονται προς το τέλος.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό:

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Ελλάδα (Akylas – «Ferto»)

Πορτογαλία

Γεωργία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο ημιτελικό θα δούμε τις συμμετοχές της Ιταλίας και της Γερμανίας, δύο από τις «Big Five» χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.