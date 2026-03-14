Ναταλία Γερμανού: Η Ελένη Μενεγάκη τρεις φορές στη ζωή της έχει προβεί σε ανακοίνωση ή διάψευση

Στα σενάρια περί κρίσης στον γάμο της Ελένης Μενεγάκης με τον Μάκη Παντζόπουλο αναφέρθηκε το Σάββατο 14/3 η Ναταλία Γερμανού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή της «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Alpha η Ναταλία Γερμανού μεταξύ άλλων στάθηκε στις τρεις φορές που η Ελένη Μενεγάκη έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση η διάψευση κάποιων σεναρίων που την αφορούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πρώτη αφορούσε το χωρισμό της από τον Γιάννη Λάτσιο. Η δεύτερη είχε να κάνει με κάτι δημοσιεύματα που έλεγαν ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το σπίτι του Πέτρου Κωστόπουλου που βγαίνει σε πλειστηριασμό και είχε βγει πολύ θυμωμένη και το διέψευσε. Και αυτή τώρα είναι η τρίτη φορά.

Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν μας από το χώρο… Δηλαδή, κάνεις τώρα σε έναν άνθρωπο αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ εκείνη σε εμάς! Εμείς απλώς φωτίζουμε το γεγονός, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και προχωράμε παρακάτω με ένα χαμόγελο κι ένα φιλί στην φιλενάδα και στον άντρα της, με πολλή αγάπη» ανέφερε.

Ελένη Μενεγάκη: Διαψεύδει την κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Τα πολυάριθμα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών γύρω από την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας. Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επέλεξε να δώσει τη δική της ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες που κατέκλυσαν τα social media.

Η ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram: