Με μία λαμπερή τελετή, η βραβευμένη ηθοποιός Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη θρυλική Λεωφόρο της Δόξας (Hollywood Walk of Fame), μία διάκριση που επισφραγίζει τη σημαντική της πορεία στον χώρο του κινηματογράφου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, με τη σταρ του Χόλιγουντ να δηλώνει εμφανώς συγκινημένη και έκπληκτη. Η Ναόμι Γουότς εξέφρασε την αδυναμία της να πιστέψει ότι τιμήθηκε με μία τόσο σπουδαία αναγνώριση.

Στο πλευρό της Ναόμι Γουότς, σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή, βρέθηκε ο σύζυγός της, ο ηθοποιός Μπίλι Κρούνταπ, καθώς και ο γιος της, Σάσα Σράιμπερ, οι οποίοι την παρακολούθησαν με περηφάνια.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους και πολλοί αγαπημένοι συνάδελφοι και συνεργάτες της, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την προσφορά της στην τέχνη. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Τζακ Μπλακ, ο σκηνοθέτης και παραγωγός Ράιαν Μέρφι, καθώς και οι ηθοποιοί Σάρα Πόλσον, Νίσι Νας και Κάιλ ΜακΛάκλαν.