Νάντια Κοντογεώργη: «Ολοκληρώθηκε η περιπέτεια μου, που ξεκίνησε πέρσι τον Σεπτέμβριο με το κάταγμα»

Η Νάντια Κοντογεώργη χρειάστηκε περισσότερο από έναν χρόνο ώστε να αναρρώσει μετά το απρόσμενο ατύχημα που είχε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο θέατρο.

Το απόγευμα της Τρίτης (09/12) η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social meedia επισημαίνοντας τη σημασία να έχουμε την υγεία μας. Η Νάντια Κοντογεώργη είπε ότι κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία.

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η περιπέτεια μου, που ξεκίνησε πέρσι τον Σεπτέμβριο με το κάταγμα, μετά το δεύτερο χειρουργείο. Δεν μοιράζομαι τόσο προσωπικά θέματα συνήθως, όμως ήθελα αφού ευχαριστήσω ξανά το γιατρό μου, να υπενθυμίσω σε όλους μας πως κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Νάντια Κοντογεώργη, θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Η Νάντια Κοντογεώργη είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο πόδι της, με αποτέλεσμα να σπάσει τον αστράγαλό της, κατά τη διάρκεια προβών που έκανε θέατρο Βρετάνια για την παράσταση «Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή».

«Μετά το ατύχημα πρέπει να επανεφεύρω αυτή τη σχέση με το σώμα μου. Μετά το ατύχημα, με τις φυσιοθεραπείες έπρεπε να μάθω να ξαναστέκομαι στα πόδια μου, κυριολεκτικά. Είχα ένα σοβαρό ατύχημα στην πρόβα, στον αστράγαλο. Αντιμετωπίζω με άλλη ευγνωμοσύνη πλέον τις ικανότητες του σώματος», είχε αναφέρει για το ατύχημά της η γνωστή ηθοποιός.