MTV VMAs 2025: Αυτοί είναι οι νικητές των μουσικών βραβείων – Οι καλλιτέχνες που σάρωσαν

Μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις ήταν MTV VMAs 2025, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην UBS Arena της Νέας Υόρκης. Με παρουσιαστή τον LL Cool J, η φετινή διοργάνωση προβλήθηκε για πρώτη φορά τόσο από το MTV όσο και από το CBS, ενώ παράλληλα ήταν διαθέσιμη μέσω live streaming.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν δύο γυναίκες, η Lady Gaga και η Ariana Grande, οι οποίες έφυγαν με τα περισσότερα βραβεία. Η Lady Gaga αναδείχθηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς και κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στον χώρο της μουσικής.

Αντίστοιχα, η Ariana Grande κέρδισε το κορυφαίο βραβείο Βίντεο της Χρονιάς για το «Brighter Days Ahead» και τρία συνολικά.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Εκτός από τις δύο μεγάλες νικήτριες, ξεχώρισαν επίσης η Sabrina Carpenter, η οποία απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Short n’ Sweet», και η ROSE με τον Bruno Mars, που κέρδισαν το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το «APT.».

Αναλυτικά, οι σημαντικότεροι νικητές των MTV VMAs 2025 είναι:

Βίντεο της Χρονιάς: Ariana Grande, «Brighter Days Ahead»

Ariana Grande, «Brighter Days Ahead» Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Lady Gaga

Lady Gaga Τραγούδι της Χρονιάς: ROSE & Bruno Mars, «APT.»

ROSE & Bruno Mars, «APT.» Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Alex Warren

Alex Warren Καλύτερη Συνεργασία: Lady Gaga & Bruno Mars, «Die With a Smile»

Lady Gaga & Bruno Mars, «Die With a Smile» Καλύτερο Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Short n’ Sweet»

Sabrina Carpenter, «Short n’ Sweet» Καλύτερο Γκρουπ: BLACKPINK