Μπρους Κάμπελ: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο – Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του “Evil Dead”, Μπρους Κάμπελ, ανακοινώνοντας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram πως διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου.

Ο εμβληματικός ηθοποιός ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι η κατάστασή του θεωρείται «αντιμετωπίσιμη» αλλά όχι «ιάσιμη», προκαλώντας ένα κύμα συμπαράστασης από την παγκόσμια κοινότητα του κινηματογράφου.

Τι έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτησή του

«Γεια σας φίλοι. Στις μέρες μας, όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας το αποκαλούν “ευκαιρία”, οπότε ας το πούμε έτσι. Έχω κι εγώ μία από αυτές… ζητώ συγγνώμη αν αυτό αποτελεί σοκ, ήταν και για μένα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν πρόκειται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάνω αυτή την ανάρτηση γιατί, σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν: οι εμφανίσεις, τα συνέδρια και η δουλειά γενικότερα, θα πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα λόγω της θεραπείας.

Υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι που πρέπει να ακυρώσω. Λυπάμαι πολύ για αυτό. Οι ανάγκες της θεραπείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν συμβαδίζουν πάντα. Το σχέδιό μου είναι να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσω να περιοδεύσω με τη νέα μου ταινία “Ernie & Emma” αυτό το φθινόπωρο», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μπρους Κάμπελ.

Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram: