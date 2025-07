Μπρους Γουίλις: Άσχημα νέα για την υγεία του – Δεν μπορεί πλέον να μιλήσει ή να περπατήσει

Η κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Express, το οποίο σκιαγραφεί μια δραματική εικόνα για τον 70χρονο σταρ. Ο θρυλικός ηθοποιός, ο οποίος είχε αποσυρθεί από την υποκριτική το 2022 μετά τη διάγνωση αφασίας, φέρεται πλέον να έχει εισέλθει σε προχωρημένο στάδιο μετωποκροταφικής άνοιας και να μην μπορεί ούτε να μιλήσει, ούτε να περπατήσει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αγαπημένος ηθοποιός δράσης, ο οποίοςσου ανέδειξε σε παγκόσμιο φαινόμενο με τις κινηματογραφικές του επιτυχίες από τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, δεν θυμάται πλέον τα εμβληματικά του έργα. Αυτή η απώλεια μνήμης από ρόλους όπως στη σειρά ταινιών Die Hard, το Pulp Fiction και το The Sixth Sense, καθιστά τη μάχη του ακόμα πιο οδυνηρή.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο Γουίλις είναι πλέον «σχεδόν μη λεκτικός» και αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Παρά την ανησυχητική αυτή εξέλιξη, η οικογένειά του δεν έχει δώσει επίσημα επιπλέον λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάστασή του.

Αν και τον περασμένο Απρίλιο τα μέλη της οικογένειάς του είχαν αναφέρει ότι η κατάστασή του παρέμενε «σταθερή», η καθημερινότητά του μοιάζει πλέον πολύ περιορισμένη.

Βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάσταση του ηθοποιού παραμένουν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε πρόσφατα η κόρη του, Ταλούλα Γουίλις, στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες ο Μπρους φαίνεται καταβεβλημένος.

Παρότι οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, η Ταλούλα υπερασπίστηκε δημόσια την επιλογή της, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πράξη αγάπης και διατήρησης της μνήμης. Ωστόσο, η οικογένεια έχει περιορίσει τις δημόσιες ανακοινώσεις, αφήνοντας τις εικόνες αυτές να μιλήσουν από μόνες τους.

According to reports, Bruce Willis can no longer speak or read, and has difficulty walking. pic.twitter.com/JwtdKht2OF