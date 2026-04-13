Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο απεξάρτησης – Στο πλευρό της οι δύο γιοι της

Νέες περιπέτειες αντιμετωπίζει η διάσημη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς, καθώς λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της, η 44χρονη εισήχθη οικειοθελώς στην εγκατάσταση, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια επανεκκίνησης και αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό της Αμερικανίδας τραγουδίστριας βρίσκονται και οι δύο γιοι της, ο Σον Πρέστον Φεντερλάιν και ο Τζέιντεν Τζέιμς Φεντερλάιν, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φεντερλάιν.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε συλληφθεί στις 5 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί στην Καλιφόρνια έλαβαν αναφορά για όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς στην κομητεία Βεντούρα.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και συνελήφθη ως ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε σε τοπική φυλακή και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στις 23 Μαρτίου στο Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Βεντούρα.

Οι Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν για την άσκηση κατηγοριών πριν από την προγραμματισμένη δικαστική ημερομηνία στις 4 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η διάσημη ποπ σταρ εδώ και πολλά χρόνια έχει απομακρυνθεί από τον χώρο της μουσικής και της σόουμπιζ, δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα άλμπουμ τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ δεν έχει πραγματοποιήσει περιοδείες εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια το 2021 ανέκτησε τον έλεγχο των προσωπικών και οικονομικών της υποθέσεων μετά τη λήξη της δικαστικής επιμέλειας που διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Η Γυναίκα μέσα Μου».