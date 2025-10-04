Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια» (Βίντεο)

Για την επίσκεψη του στον Πάνο Ρούτσι αλλά και τα όσα συνέβησαν μετά το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA ο Βασίλης Μπισμπίκης για την κίνηση του να βρεθεί στο Σύνταγμα ανέφερε «θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με καλέσανε να έρθω. Ο κύριος Ρούτσι και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο».

Παράλληλα, το τροχαίο που προκάλεσε υποστήριξε «δε θέλω να απαντήσω για το δικό μου θέμα. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα. Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια».