Μπαράκ & Μισέλ Ομπάμα: Βάζουν τέλος στις φήμες διαζυγίου με μία οικογενειακή φωτογραφία (pic)

Με μια ζεστή, οικογενειακή φωτογραφία ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ έβαλαν ένα οριστικό τέλος στις επίμονες φήμες που τους ήθελαν να οδηγούνται στον χωρισμό. Το πρώην «Πρώτο Ζευγάρι» των ΗΠΑ, επέλεξε το Instagram για να διαψεύσει με τον πιο γλυκό τρόπο τα σενάρια διαζυγίου, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αγάπης και προσφοράς.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα ανάρτησαν από κοινού μια φωτογραφία-ντοκουμέντο.

Το ζευγάρι, χαμογελαστό και αγκαλιασμένο, ποζάρει δίπλα στις κόρες του, τη Μάλια και τη Σάσα, σε μια εικόνα που αποπνέει ευτυχία και οικογενειακή θαλπωρή.

«Σε αυτήν την εποχή προσφοράς, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποδώσουμε στις κοινότητες που μας έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Από την οικογένειά μας στη δική σας, σας ευχόμαστε μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών!», έγραψε στη λεζάντα ο πρώην πρόεδρος.

Οι φήμες περί κρίσης στον γάμο του ζεύγους Ομπάμα είχαν ενταθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, εξαιτίας δύο αξιοσημείωτων απουσιών της Μισέλ.

Αρχικά, η μη συνοδεία του Μπαράκ στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ προκάλεσε ερωτηματικά. Στη συνέχεια, η μη παρουσία της στην ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ –αν και ο Μπαράκ παρέστη– επανέφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις για ενδεχόμενα προβλήματα στη σχέση τους.

«Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να σκέφτηκα να αφήσω τον άντρα μου. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολλές όμορφες. Ζήσαμε περιπέτειες, γελάσαμε πολύ, κι έγινα καλύτερος άνθρωπος χάρη σε αυτόν τον άντρα», έχει δηλώσει η Μισέλ Ομπάμπα για τον άντρα της.

