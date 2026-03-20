Η Modern Cinderella, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Παρασκευή 20 Μαρτίου, δήλωσε πως δεν εξεπλάγη από τη σύλληψη του πρώην συντρόφου της και πατέρα του παιδιού της, Ricta, σημειώνοντας ότι ο τράπερ δεν είχε κάτι παράνομο επάνω του τη στιγμή εκείνη.

Παράλληλα, η γνωστή YouTuber προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την κακοποίηση που έχει υποστεί στο παρελθόν, αναφέροντας λεπτομέρειες της προσωπικής της ιστορίας.

Όλα όσα είπε η Modern Cinderella

«Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, δεν έχω πέσει από τα σύννεφα αλλά ξέρω ότι ο πρώην σύντροφός μου δεν είχε κάτι πάνω του. Η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει αναλόγως. Ενήλικας άνθρωπος είναι, αυτός αποφασίζει για τη ζωή του. Δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα και κανένας άνθρωπος δεν δικαιούται να πει τίποτα. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Υπάρχει το πιο σοβαρό δημοσίευμα που είναι η φυλακή φυσικά», είπε αρχικά η influencer.

Kαι πρόσθεσε: «Επειδή ξέρω τη σχέση που έχω εγώ με τον Βασίλη και την σχέση που έχει και ο πατέρας του με τον Βασίλη. Πρώτα μιλάμε με το παιδί, πριν προλάβει ο Βασίλης να διαβάζει οτιδήποτε θα του έχω μιλήσει πρώτα εγώ και φυσικά ο Δημήτρης σχετικά με όλο αυτό που συμβαίνει.

Δεν ανησυχεί διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για το παιδί να μάθει από τα λάθη του πατέρα του. Ο άνθρωπος μπήκε φυλακή, δικάστηκε, βγήκε, όλη αυτή την συνθήκη εγώ θέλω να την μεταδώσω στον Βασίλη και να του πω ότι “ποτέ μα ποτέ δεν σηκώνουμε το χέρι μας, μόνο για άμυνα”. Αυτό θα το πω στο παιδί μου».

Η κακοποίηση που έχει υποστεί στο παρελθόν

«Δεν έχω περάσει εγώ κακοποιητική συμπεριφορά στο σώμα μου, έχω περάσει λεκτική και ψυχολογική που είναι κάτι πολύ κακό, δεν θα ήθελα να μου συμβεί ποτέ ξανά στη ζωή μου. Γι’ αυτό και τόσα χρόνια δεν είχα μπει ποτέ σε κάποια σχέση ξανά γιατί με το που έβλεπα ότι υπήρχε έστω και ένα σημάδι ότι μπορεί να είναι έτσι δεν το συνέχιζα.

Γι’ αυτό και είμαι με αυτόν τον άνθρωπο που είναι ο καλύτερος άνθρωπος στο κόσμο», απάντησε η Modern Cinderella για την κακοποίήση που έχει δεχτεί.