Φωτιά στη Ναύπακτο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Ανθόφυτο

Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία, δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Στο σημείο ωστόσο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.