Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Σήμερα σιωπά μια από τις πιο ιδιαίτερες και γενναίες φωνές του τόπου μας»

Με ένα τρυφερό μήνυμα στα social media, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θέλησε να εκφράσει το δικό του «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο, μοιράζοντας παράλληλα ένα απόσπασμα από τη συνεργασία τους.

«Σήμερα σιωπά μια από τις πιο ιδιαίτερες και γενναίες φωνές του τόπου μας. Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν ακολούθησε απλώς την εποχή του, τη διαμόρφωσε. Με λέξεις που χαράζουν μνήμες, μουσικές που γίνονταν συλλογικά βιώματα και αλήθειες που τολμούσαν να ειπωθούν όταν όλοι σιωπούσαν», σημείωσε στη λεζάντα του ο Χατζηγιάννης.

Στο μήνυμά του συνέχισε: «Τα τραγούδια του ήταν καθρέφτες της κοινωνίας μας, του φωτός και του σκοταδιού μας. Η πορεία του ήταν γεμάτη τόλμη, ποίηση, χιούμορ, ευαισθησία και πνευματική ελευθερία. Συντρόφευσε γενιές, άνοιξε δρόμους και ένωσε ανθρώπους μέσα από την τέχνη και τον λόγο του. Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για όσα πρόσφερε και για όσα θα συνεχίσουν να μας μιλούν».

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πρόσθεσε: «Καλό ταξίδι. Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα».

