Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Μέλπω Ζαρόκωστα, μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η 85χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει στο Γηροκομείο Αθηνών, αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso».

Η μεταφορά της ηθοποιού έγινε από τον μοναχογιό της, Αλέξανδρο Παγουλάτο, προκειμένου να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί το τελευταίο πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Μέλπω Ζαρόκωστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι να γίνει η σωστή διάγνωση.

Ο γιος της, μιλώντας στην «Espresso», εμφανίστηκε συγκρατημένος αλλά αισιόδοξος: «Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», δήλωσε.

Επιπλέον, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος τόνισε πως η μητέρα του βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αναγνωρίζει κανονικά τους δικούς της ανθρώπους και, όπως είπε χαρακτηριστικά, «η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή».

Η είδηση της νοσηλείας της έχει προκαλέσει ανησυχία στους φίλους και τους θαυμαστές της, που εύχονται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι της.