Γ. Μαζωνάκης: «Όπου υπάρχει το όνομά του δημιουργούνται μύθοι», λέει ο δικηγόρος του – Τα νεότερα για την υγεία του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρεθεί αύριο, Σάββατο (14/02), στο χειρουργείο, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη εισήχθη στο νοσοκομείο με γρίπη τύπου Α. Έπειτα από εξετάσεις που έγιναν στον τραγουδιστή, εντοπίστηκαν τρεις πέτρες στη χολή, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν.

Στο Live News μίλησε ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθιάς, τις πέτρες στην χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο 24ωρο ξεκίνησαν να υποχωρούν τα συμπτώματα της γρίπης, ωστόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν σε μία σειρά από νέες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι το πρόβλημα είναι στη χολή.

«Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα», πρόσθεσε ο γιατρός.

Σε καλή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο τραγουδιστής και συνεργάζεται με γιατρούς και νοσηλευτές. Μάλιστα χθες ζήτησε άδεια ώστε να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται, ωστόσο οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν.

«Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε διότι του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να πάει», είπε ο γιατρός του.

«Όπου υπάρχει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης δημιουργούνται μύθοι»

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης:

Εγώ επέλεξα με τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο να ενημερωθεί το κοινό, για να μην υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης, δημιουργούνται και μύθοι διάφοροι. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση του νοσοκομείου και αυτά που σας είπε ο εξαιρετικός γιατρός του και κουμπάρος του, ο κύριος Ζαφειρίου, αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό ήθελα να εξάρω, κύριε Λυκούδη, ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος αυτός όπου όλα ξεκαθαρίζουνε, γιατί αυτή η ιστορία, η ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη, από φαντάσματα έχει ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί και να μη φανταστεί.

Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μυθική διάσταση πια το όνομα, οπότε και εγώ συναίνεσα και ο Γιώργος ήθελε με τον πλέον επίσημο τρόπο να αποτυπωθεί η κατάσταση της υγείας του, να μην έχουμε να κρύψουμε κάτι και για να μη δημιουργούνται ούτε αμφισβητήσεις, ούτε υπαινιγμοί, ούτε τίποτα»