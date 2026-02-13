Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του πήρε εξιτήριο την ημέρα που εκείνος μπήκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Metropolitan νοσηλεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά από εσπευσμένη μεταφορά του με υψηλό πυρετό. Ενώ αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α’, οι περαιτέρω εξετάσεις, λόγω έντονων πόνων που ανέφερε ο τραγουδιστής, αποκάλυψαν τυχαία πως πάσχει από πέτρες στη χολή, καθιστώντας απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση.

Ο θεράπων ιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, διευκρίνισε ότι το χειρουργείο για την χολή έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (14.02.2026) και θα πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά.

Οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι, καθώς ο τραγουδιστής έχει ήδη ξεπεράσει τους πόνους και τον πυρετό, ενώ η αποθεραπεία του αναμένεται να διαρκέσει το πολύ μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαφειρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείχνοντας επαγγελματισμό, επέμενε αρχικά να εμφανιστεί κανονικά στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, ώστε να μην διακόψει το πρόγραμμά του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν το επέτρεψε. Πλέον, πηγές αναφέρουν πως “δεν κρατιέται” να ανέβει ξανά στην πίστα.

Η σύμπτωση με τη μητέρα του και οι οικογενειακές σχέσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύμπτωση πως την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εσπευσμένα στο Metropolitan, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν επίσης για δικά της προβλήματα υγείας.

Παρά την περιπέτεια υγείας του τραγουδιστή, οι σχέσεις με την οικογένειά του παραμένουν τεταμένες λόγω της γνωστής δικαστικής διαμάχης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, αν και η οικογένειά του επιθυμεί να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μεταξύ τους.