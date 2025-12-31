Ματθαίος Γιαννούλης: Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος – Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή του

Ο Ματθαίος Γιαννούλης προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του, καταφέρνοντας να χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Ο γνωστός καλλιτέχνης είναι πλέον φανερά ανανεωμένος και έχει γίνει ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν, που σχολιάστηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο ίδιος αναφέρθηκε στην απόφαση αυτή, τονίζοντας πως πρωταρχικός του στόχος ήταν η βελτίωση της υγείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ματθαίος Γιαννούλης: Το βιογραφικό, η ηλικία, η καταγωγή, τα τραγούδια, η απώλεια κιλών, η σύζυγος και τα παιδιά (pics & vid)

Όλα όσα είπε ο Ματθαίος Γιαννούλης

«Έχασα 30 κιλά. Δεν πίνω, μόνο κρασάκι. Έκλεισα το στόμα μου και κάνω κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όσο μπορώ. Πήγα στον γιατρό και έκανα όλες τις εξετάσεις, για να έχω τον έλεγχο. Δεν έκανα άλλες ιατρικές διαδικασίες, ούτε ενέσεις, ούτε επεμβάσεις.

Σκέφτηκα ότι μεγαλώνω, είμαι 60 ετών και η γυναίκα μου 50. Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση με τη γυναίκα μου», δήλωσε στο περιοδικό ο τραγουδιστής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ποιος είναι ο Ματθαίος Γιαννούλης

Ο Ματθαίος Γιαννούλης είναι ένας καταξιωμένος δημιουργός και τραγουδιστής με καταγωγή από την Απείρανθο της Νάξου, ο οποίος έχει σφραγίσει το σύγχρονο νησιώτικο τραγούδι με πάνω από 2.000 συνθέσεις.

Η καριέρα του συνδέθηκε άρρηκτα με μεγάλες επιτυχίες και τη θρυλική συνεργασία του με τον Λευτέρη Βαζαίο, καταφέρνοντας να φέρει τους παραδοσιακούς ήχους του Αιγαίου στις μεγαλύτερες πίστες της χώρας.