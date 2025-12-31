Ματίνα Ζάρα: «Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση – Βίωσα πόλεμο, ζήλευε πολύ»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη προχώρησε η Ματίνα Ζάρα, αποκαλύπτοντας τον ψυχολογικό πόλεμο που υπέστη κατά τη διάρκεια μιας τοξικής σχέσης που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε το φαινόμενο του «love bombing» που βίωσε στο ξεκίνημα εκείνου του δεσμού της, επισημαίνοντας πώς η αρχική έκρηξη αγάπης μετατράπηκε σταδιακά σε μια οδυνηρή εμπειρία.

Όλα όσα είπε η Ματίνα Ζάρα

«Μου αρέσει πάρα πολύ να ταυτίζομαι με τα κομμάτια που λέω και στο νέο μου τραγούδι, που λέγεται “Dubai”, ταυτίζομαι στο κομμάτι πως βρήκα και εγώ τη δύναμη να φύγω από μια τοξική σχέση. Είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε ή όταν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια τοξική σχέση, να βρίσκουμε τη δύναμη και να φεύγουμε», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ματίνα Ζάρα: «Έχω βιώσει κάθε μορφή κακοποίησης, όταν έγινε σωματική έφυγα από αυτή τη σχέση»

Και πρόσθεσε: «Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση. Συνήθως σε τέτοιες σχέσεις υπάρχει έκρηξη αγάπης στην αρχή, “δεν μπορώ χωρίς εσένα, σ’ αγαπάω”, πολλές υποσχέσεις από νωρίς στη σχέση και πολλά λόγια. Στην πορεία, νομίζω, το καταλαβαίνεις και αρχίζει να αλλάζει αυτό. Όταν ίσως σε νιώθει ο άλλος πιο δεδομένη».

«Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο. Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει, προσπαθούσε να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους. Όταν του είπα “φεύγω”, δεν του άρεσε. Δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες και να το αναλύσω, ούτε να ζωγραφίσω καταστάσεις. Μίλησα γι’ αυτό γιατί ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι μια γυναίκα, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μιλήσει», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: