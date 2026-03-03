Η Ματίνα Νικολάου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας για τη νέα ταινία, «Φίλοι για πάντα», στην οποία πρωταγωνιστεί. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στην τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά, στέλνοντάς του τις καλύτερες ευχές της.

Σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ακόμα κάτι σίγουρο για τη συμμετοχή της στο “Your Face Sounds Familiar”. Η ίδια περιμένει τις τελικές αποφάσεις, ενώ τόνισε πως με τον Νίκο Μουτσινά ανταλλάσσουν πάντα τις απόψεις τους.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν την ενοχλούν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αρκεί να μη συντηρούνται θέματα που ανήκουν στο παρελθόν και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η συζήτηση για την προσωπική της ζωή, σεβόμενη τόσο τον εαυτό της όσο και τους άλλους.

«Εύχομαι καλή αρχή στον Νίκο Μουτσινά, όλα να πάνε καλά, νομίζω ότι θα είναι φανταστικός. Δεν ζήτησε την άποψή μου. Γενικά, ανταλλάσσουμε γνώμες. Για μένα δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο για το YFSF, δεν έχει παρθεί ακόμα η τελική απόφαση, περιμένω κι εγώ νέα», είπε αρχικά η Ματίνα Νικολάου.

«Δεν έγινε τίποτα με την ερώτηση που μου έγινε για την προσωπική μου ζωή. Είστε δημοσιογράφοι, κάνετε ερωτήσεις κι εμείς απαντάμε ή δεν απαντάμε. Δεν ενοχλούμαι για τίποτα. Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι, το οποίο έχει περάσει και δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε, είτε για μένα, είτε για τον άλλο άνθρωπο», εξήγησε η ηθοποιός.

Να θυμίσουμε ότι η Ματίνα Νικολάου και ο Βασίλης Πορφυράκης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Ο χωρισμός τους είχε επιβεβαιωθεί μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά. με το πρώην ζευγάρι να δηλώνει πως παρά το τέλος της σχέσης τους διατηρούν την αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό.

