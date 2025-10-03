Ματίνα Νικολάου: Η σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή – «Δεν είχα προτεραιότητα τον εαυτό μου»

Με αφορμή τα νέα της θεατρικά βήματα, η Ματίνα Νικολάου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, μιλώντας ανοιχτά για τις ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή της τους τελευταίους μήνες.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές ανατροπές, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει και το τέλος της επιτυχημένης τηλεοπτικής της συνεργασίας με τον Νίκο Μουτσινά.

«Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι τόσα χρόνια με τις πολλές ώρες εργασίας, την αγωνία μου για το παιδί, την αγωνία μου για το πώς θα είμαι στη σχέση μου, την αγωνία μου για το πώς θα φέρω βόλτα όλα αυτά, δε συνειδητοποιούσα για τον εαυτό μου κάποια πράγματα», είπε αρχικά η Ματίνα Νικολάου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Οπότε τώρα, που είχα αυτή την ευκαιρία, μετά το τέλος όλων αυτών, να σκεφτώ κάποια πράγματα και να φέρω τον εαυτό μου μπροστά, κατάλαβα ότι έκανα κακό στον εαυτό μου. Δεν είχα προτεραιότητα τον εαυτό μου. Ήταν όλα τα άλλα προτεραιότητα εκτός από τον εαυτό μου. Φρόντιζα όλα τα άλλα εκτός από μένα».

«Νομίζω ότι και το τέλος της εκπομπής έγινε για καλό όλων μας. Όταν κόπηκε η εκπομπή έχασα λίγο τη γη κάτω από τα πόδια μου γιατί κατάλαβα ότι τελείωσε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Κι άλλες φορές είχαμε σταματήσει αλλά πάντα υπήρχε στο μυαλό μας ότι θα ξαναγίνει, ότι μπορεί να το ξανακάνουμε. Τώρα, με το που τελείωσε ξέραμε ότι δε θα ξαναγίνει», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Για το τέλος της συνεργασίας με τον Νίκο Μουτσινά εξήγησε: «Δεν ήταν μόνο η στάση του Νίκου αλλά μια γενικότερη ενέργεια από πολλές πλευρές. Ήταν η αλλαγή ώρας, η αλλαγή από το καθημερινό στο δυο φορές την εβδομάδα. Είναι αλλιώς να κάνεις καθημερινή εκπομπή και αλλιώς δυο φορές την εβδομάδα. Ακόμα και η αλλαγή καναλιού, εταιρείας παραγωγής… Όλα αυτά μαζί δε συνδέθηκαν και γι’ αυτό σταμάτησε αυτή η εκπομπή».