Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι, γνωστού ως “Τσάντλερ” από την θρυλική σειρά «Τα Φιλαράκια». Ο γιατρός του ηθοποιού, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει ως “ηλίθιο”, δήλωσε ένοχος για τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό λίγο πριν τον θάνατό του, φέρνοντας νέα δεδομένα στο φως.

Ο συγκεκριμένος γιατρός, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει πλήρως γνωστό αλλά αναφέρεται ως Πλασένσια στην υπόθεση, επρόκειτο να δικαστεί τον Αύγουστο.

Ωστόσο, επέλεξε να συνεργαστεί με τις Αρχές, δηλώνοντας ένοχος. Αποτελεί ένα από τα πέντε άτομα που κατηγορούνται στην υπόθεση, η οποία ερευνά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Πέρι από οξεία επίδραση κεταμίνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός και δύο ακόμα άνδρες συνεργάστηκαν για να προμηθεύσουν στον Μάθιου Πέρι την κεταμίνη, τη ναρκωτική ουσία στην οποία ο ηθοποιός ήταν εθισμένος.

Παρόλο που οι εισαγγελείς διευκρίνισαν στο δικαστήριο πως ο Πλασένσια δεν ήταν εκείνος που προμήθευσε στον Πέρι τη θανατηφόρα δόση του ναρκωτικού, η ομολογία του για χορήγηση κεταμίνης αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην υπόθεση.

Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Πλασένσια θα παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τη δικάσιμο για την επιβολή της ποινής, η οποία έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή φέρνει την υπόθεση ένα βήμα πιο κοντά στη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι.

