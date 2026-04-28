Αγγελική Νικολούλη: «Το “Τούνελ” έχει βοηθήσει στο να εξιχνιαστούν συνολικά 32 δολοφονίες»

Με αφορμή την κυκλοφορία του πέμπτου της βιβλίου με τίτλο «Απαγωγή», η Αγγελική Νικολούλη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες το απόγευμα της Δευτέρας 28 Απριλίου και μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία της. Η δημοσιογράφος δήλωσε συγκινημένη για την ανταπόκριση του κοινού, σημειώνοντας πως νιώθει ότι έχει μεγαλώσει ολόκληρες γενιές τηλεθεατών που πλέον την ακολουθούν και στα συγγραφικά της βήματα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως επιλέγει να μεταφέρει στο χαρτί τις πιο πολύπλοκες υποθέσεις που την έχουν αγγίξει προσωπικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, προχώρησε και σε μια εντυπωσιακή αποκάλυψη, αναφέροντας πως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έχουν βοηθήσει στην εξιχνίαση περίπου 32 δολοφονιών, οι οποίες αρχικά είχαν δηλωθεί ως απλές εξαφανίσεις.

«Έχουμε βοηθήσει να εξιχνιαστούν γύρω στις τριάντα δύο δολοφονίες, οι οποίες είχαν εμφανιστεί σαν απλές εξαφανίσεις στο “Φως στο Τούνελ”, οπότε είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει υλικό. Δηλαδή υπάρχουν ιστορίες που κι εγώ θέλω να εμβαθύνω και να βγουν κι άλλα βιβλία», αποκάλυψε η παρουσιάστρια του MEGA.

«Τον Μάιο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Εάν δεν κλείσει ο Μάιος δεν κάνουμε καμία κουβέντα. Είναι οι υποθέσεις που τρέχουν, πρέπει να είσαι εκεί με σοβαρότητα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Θα δούμε», δήλωσε για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: