Πρωτομαγιά 2026: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται – Τι ισχύει για τα super market

Η Πρωτομαγιά 2026 πλησιάζει καθώς φέτος συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) και έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία με υπουργική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Εξαιρούνται μόνο όσες δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για όσους θα εργαστούν δικαιούνται μόνο την προσαύξηση του 75%, υπολογισμένη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Το ίδιο ισχύει για όσους λαμβάνουν το ημερομίσθιο στο οποίο θα υπάρξει προσαύξηση 75% υπολογισμένη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Πώς θα λειτουργήσουν τα super market

Η Πρωτομαγιά 2026 αποτελεί υποχρεωτική αργία, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που επηρεάζει και τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ.

Όπως προβλέπεται, οι μεγάλες αλυσίδες δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 1 Μαΐου, με τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά. Έτσι, οι καταναλωτές καλούνται να έχουν προγραμματίσει έγκαιρα τις αγορές τους τις προηγούμενες ημέρες από αλυσίδες όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Lidl, Μασούτης και Γαλαξίας.

Παρά το γενικό κλείσιμο, αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ορισμένα καταστήματα franchise, όπως τα AB Shop&Go και MyMarket Local.

Επιπλέον, κανονικά θα λειτουργήσουν μίνι μάρκετ και μικρότερα καταστήματα ψιλικών, τα οποία συνήθως παραμένουν ανοιχτά ακόμη και σε Κυριακές και αργίες.