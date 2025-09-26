Μια ιδιαίτερη και τιμητική στιγμή για την ελληνική γαστρονομία αποτέλεσε η συμμετοχή της Αργυρώς Μπαρμπαρήγου στο διεθνούς φήμης Master Chef της Αγγλίας. Το τηλεοπτικό συνεργείο της βρετανικής παραγωγής ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα για να γυρίσει ένα επεισόδιο που είχε έντονο ελληνικό χρώμα.

Οι παίκτες του διαγωνισμού κλήθηκαν να δημιουργήσουν πιάτα εμπνευσμένα από την Ελλάδα, τα οποία παρουσίασαν μπροστά σε μια κριτική επιτροπή που συνδύαζε τόσο Άγγλους όσο και Έλληνες σεφ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους κριτές ξεχώρισε η γνωστή σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρήγου, η οποία άνοιξε τις πόρτες του εστιατορίου της και υποδέχτηκε το τηλεοπτικό συνεργείο αλλά και τους διαγωνιζόμενους.

Η αγαπημένη σεφ, που έχει συνδέσει το όνομά της με την παραδοσιακή αλλά και δημιουργική ελληνική κουζίνα δοκίμασε μπριάμ.

Η παρουσία της Αργυρώς Μπαρμπαρήγου στο Master Chef UK αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η ελληνική γαστρονομία κερδίζει ολοένα και περισσότερη αναγνώριση στο εξωτερικό, με τη χώρα μας να αναδεικνύεται σε προορισμό γεύσης και πολιτισμού.

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε αποσπάσματα από το επεισόδιο με την εμφάνιση της Αργυρώς στο πλευρό των διεθνών κριτών.