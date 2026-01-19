MasterChef: Συγκίνησε ο 23χρονος Μοχάμεντ στην οντισιόν – «Ήμουν μόνος μου, ασυνόδευτος»

Η πρεμιέρα του MasterChef το βράδυ της Κυριακής (18/01/2026) στον Star επεφύλασσε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς ο 23χρονος Μοχάμεντ από την Αίγυπτο παρουσιάστηκε ενώπιον των κριτών, μοιραζόμενος μια σκληρή πορεία ζωής.

Παρά τη συγκίνηση που προκάλεσε η ιστορία του, η μαγειρική του προσπάθεια δεν στάθηκε αρκετή για να του δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Όλα όσα είπε ο 23χρονος υποψήφιος

«Ήρθα στην Ελλάδα 14 ετών και τώρα είμαι 23. Ταξίδεψα, όπως και άλλα πολλά παιδιά, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ήμουν μόνος μου, για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Ήμουν μόνος μου, ασυνόδευτος.

Ήρθα στην Κρήτη και ήμουν τυχερός γιατί μπήκα σε δομή. Τους ζήτησα να μπω σε σχολείο ώστε να μορφωθώ, έμαθα τα ελληνικά και έχω τελειώσει Γενικό Λύκειο. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και την μητέρα μου την έχασα μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά όταν μπαίνεις σε μια κουλτούρα καινούργια.

Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί δεν μιλούσα ελληνικά οπότε έπρεπε να δουλέψω σε δουλειές σαν οικοδόμος και σαν λαντζέρης. Μέχρι που αγάπησα τη μαγειρική και αποφάσισα να μπω σε κουζίνα για να δουλέψω. Εξακολουθώ να ‘μαι μόνος αλλά με αγκάλιασε μια οικογένεια από την Κρήτη και με φιλοξένησαν από το 2019 μέχρι και τώρα έχουμε επικοινωνία, είμαστε μια οικογένεια», εξομολογήθηκε ο Μοχάμεντ.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: