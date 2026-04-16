Πάρνηθα: Δείτε φωτογραφίες με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό – Ένα ξερό δέντρο έσωσε τη ζωή του οδηγού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) στην Πάρνηθα, όταν όχημα που κινούνταν στη Λεωφόρο Πάρνηθος εξετράπη της πορείας του, περίπου 500 μέτρα πριν την κορυφή του βουνού.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου την ώρα που κατέβαινε και κατέληξε σε γκρεμό, με τον οδηγό να βιώνει στιγμές τρόμου. Ωστόσο, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από ένα ξερό δέντρο, το οποίο λειτούργησε σαν φυσικό «φρένο», αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Όταν έφτασαν, αντίκρισαν το όχημα σφηνωμένο στην πλαγιά, συγκρατημένο κυριολεκτικά από το δέντρο.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, βρέθηκε ζωντανός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους του ορεινού οδικού δικτύου, ιδιαίτερα σε δύσκολες διαδρομές όπως αυτή της Πάρνηθας, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Αλλά όπως καταγγέλλουν και πολίτες πρέπει να γίνουν ενέργειες στο σημείο ώστε να μην έχουμε ξανά αντίστοιχα περιστατικά.